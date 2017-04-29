سوهاج - أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بسوهاج في تحديد وضبط مرتكبي واقعة اختطاف مزارع بسوهاج وطلب فدية نظير إطلاق سراحه.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قد واصلت جهودها لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة اختطاف عادل.ع.ش (45 سنة – مزارع) ومقيم بدائرة مركز شرطة طهطا حال تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحية وقيام الخاطفين بالاتصال بشقيق المجني عليه مرتضى (40 سنة – مزارع) ومقيم بذات الناحية وطلب مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراح اخيه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة خمس متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وتضييق الخناق على المتهمين اضطروا إلى إطلاق سراح المختطف وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث والسيارة الملاكى المستخدمة في ارتكاب الواقعة.. واعترفوا بعد مواجهتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.. وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.