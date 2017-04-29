اعداد : غادة جميل

100 يوم عمل للرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض ، المنصب الذي وصل اليه في العشرين من يناير بعد بعد أن هزم منافسته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان الرئيس ترامب وعد بجعل الاقتصاد ينمو بمعدلات لم تشهدها الولايات المتحدة على مدى عقود الا ان خبراء الاقتصاد اشاروا لى ان الاقتصاد الأمريكي توسع في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في ثلاث سنوات

واوضحت الصحيفة ان أول تقديرات النمو الرسمية لرئاسة ترامب تفيد بان الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ0.7 في المئة فقط في الربع الأول من العام مقارنة مع نمو بنسبة 2،1 في المئة في الربع الرابع من عام 2016 .

وذكرت الصحيفة ان التقرير شدد على التحدي الذى يواجهه البيت الابيض فى تحقيق هدفه المتمثل فى نمو بنسبة 3 فى المائة، والتوسع الذى حققه ترامب ليس فقط فى الحملة ولكنه يعتمد على تأجيج جدول اعماله الاقتصادى الاوسع.

واشارت الصحيفة ان الإدارة اقترحت تخفيضات ضريبية حادة وان تلك السياسات ستحقق نموا اقتصاديا كافيا لدفع تكاليفها بشكل أساسي، مع نشاط جديد يسمح للحكومة بجمع نفس المبلغ من الضرائب على الرغم من انخفاض الأسعار.

وتابعت الصحيفة القول انه إذا لم يتحقق هذا النمو، فإن التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الدين الوطني، كما تقترض الحكومة الفدرالية لسد الفجوة بين ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات.

كما اشار تقرير يوم الجمعة الى ان انفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 0،3 فى المائة فقط فى الربع الاول وهو ابطأ وتيرة منذ عام 2009.وقد أثر انخفاض الإنفاق على جميع مستويات الحكومة على الناتج المحلي الإجمالي وكذلك خفض الصادرات وزيادة الواردات.

واختتم التقري بالتاكيد على انه ربما من السابق لأوانه أن يكون لترامب تأثير كبير على الاقتصاد حيث لم تتح له الفرصة بعد لوضع العديد من السياسات المعمول بها وإذا كان يفعل، وسوف يستغرق وقتا طويلا لتحقيق النتائج.

صحيفة نيويورك تايمز اشارت الى ان ترامب يمكنه توفير عشرات الملايين من الدولارات في عام واحد في ظل التغييرات المقترحة على قانون الضرائب

واوضحت الصحيفة ان البيت الابيض كان قد اعلن يوم الاربعاء عن خطة شاملة لخفض الضرائب التى من شأنها ان تفيد الاثرياء بشكل كبير وتعتمد المبالغ التي يمكن توفيرها لترامب على دخله وفقا للمتاح من المعلومات عن إقراراته الضريبية الاتحادية لعام 2005، ومقارنة ما سيكون عليه من عبء ضريبي بموجب الاقتراح الحالي

واشارت الصحيفة ان هذه التقديرات، بمساعدة روبرت ويلنز، خبير المحاسبة الذي اقترح امكانية اصحاب الدخل المرتفع مثل ترامب الاستفادة من هذا الاقتراح.

وبالنسبة لحياته الخاصة اوضحت الصحيفة ان ترامب اعترف بتفضيله حياته السابقة فلم يكن يدرك مدى صعوبة وظيفته الجديدة فقد كانت لديه أشياء كثيرة جدا ورغم ذلك فان الان اعمل أكثر مما كان في حياتي الماضية كنت أظن أن الأمر سيكون أسهل .

واوضحت الصحيفة نقلا عن ترامب قوله” انه يحن لقيادة سيارته الامر الذي لا يستطيع تنفيذه الان فانا اعيش فعليا داخل شرنقة صغيرة فلا يمكن وسط هذه الحماية الضخمة ان تقوم بما تحب فقد فقدت الخصوصية التي كنت انعم بها في حياتي السابقة كما انن لم اعتاد وجود حماية من جهاز الأمن الداخلي على مدار الأربع والعشرين ساعة وما يفرضه ذلك من قيود”.

كما نقلت الصحيفة عن تراب قوله انه كان رجل اعمال ثري الرئاسة ويدير امبراطوريته من الطابق السادس والعشرين من برج ترامب في نيويورك وتكاد اتصالاته الهاتفية لا تتوقف كما كنت اقدم حلقات من برامج الواقع .

واضاف انه يداوم الاتصال بأصدقائه وزملائه السابقين طلبا للنصح وتلقي الدعم الإيجابي رغم معارضة كبار مساعديه الا انهم رضخوا للامر الواقع ف النهاية.

واختتمت الصحيفة بالتاكيد على ان ترامب اختلف كثيرا مع المؤسسات الإخبارية منذ حملته الانتخابية وقرر عدم حضور عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن استنادا الى ان وسائل الإعلام لم تنصفه الا انه اكد على حضور المناسبة القادمة