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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى حادثى تصادم بطريق إسكندرية مطروح وطريق المحور غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بطريق إسكندرية مطروح منطقة المكس تجاه العجمى.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص مجهول فى العقد السابع من العمر الطريق المشار إليه، اصطدمت به السيارة رقم س د ف مصر ميكروباص قياده “م .ج” – 27 سنة سائق مقيم شارع الصحابة – دائرة القسم مما أدى لوفاته.

تحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة.

كما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بوقوع حادث تصادم ومصابين بتقاطع طريق الوصلة مع طريق المحور – تجاه اسكندرية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ب د مصر قيادة “م.ا” – 63 سنة بالمعاش مقيم شارع مسجد سيدى القبارى – دائرة قسم مينا البصل بالتقاطع المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحراف السيارة واصطدامها بالحاجز الخرسانى يمين الطريق وانقلابها.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وأحد مستقليها “م. ح” – 32 سنة عامل، وإصابة شقيقه “م .ح”- 28 سنة عامل مقيمان بذات العنوان باشتباه كسور وجروح بالساعد الأيسر.