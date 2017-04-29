القاهرة - أ ش أ

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة،أن بعد غد الاثنين الموافق أول مايو “عيد العمال”،إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد “سعفان”: إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003،ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل,ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير القوى العاملة،بهذه المناسبة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر،ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.