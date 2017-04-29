القاهرة - أخبار مصر

أعلنت الوكالة الفرنسية للأمن الغذائى قائمة الطعام الأمثل والأكثر صحة محذرة من خطورة اللحوم والأملاح ومشروبات الصودا التى تسبب البدانة.

وتشمل القائمة تناول الخضروات والعدس والفول والفاصوليا البيضاء عدة مرات اسبوعيا والاسماك مرتين في الاسبوع مع الحد من اللحوم لتكون 500 جرام فى الأسبوع .

كما نصحت بالحرص على تناول فيتامين ب- 12 الموجود فى الزبادى والطحالب البحرية والمكملات الغذائية بالإضافة إلى فيتامين د

الموجود فى الأسماك والبيض مرتين فى الأسبوع، والكبدة والجبن الأبيض و10 جرامات من الزبدة واللبن والزيتون.

وحثت الوكالة على ضرورة عدم إغفال تناول أوميجا – 3 التى تحمى من أمراض القلب والذاكرة والنظر والموجودة فى عين الجمل والمارجارين وزيت نبات اللفت.