قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يلقى عظة فى القداس بإستاد الدفاع الجوى 29-4-2017 2017/04/29 - 11:32 قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يلقى عظة فى القداس بإستاد الدفاع الجوى 29-4-20172017-04-29T11:32:38+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يترأس القداس بإستاد 30 يونيو 29-4-2017 وصول قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لإستاد الدفاع الجوى 29-4-2017 وزير الطيران يشهد ختام مشروع التوأمة المؤسسية بين سلطة الطيران المدنى المصرى و الإيطالى 28-4-2017 البابا فرنسيس : لقد أقمنا قداس على أرواح ضحايا الكنيستين فى مصر 28-4-2017 البابا تواضروس : نرحب بالبابا فرنسيس فى مصر بلد التاريخ و الحضارة 28-4-2017 البابا فرنسيس يصل إلى الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 28-4-2017
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