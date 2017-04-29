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يلتقي فريقا إسبانيول وبرشلونة في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت على ملعب “بارو 8” في ديربي إقليم كتالونيا في إطار منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإسباني.

يعد لقاء إسبانيول مصيريا للغاية بالنسبة لبرشلونة، حيث يتحتم على الفريق الكتالونى الفوز فى جميع المباريات المقبلة، ليحتفظ بصدارة الليجا، نظرا لكونه متساويا مع ريال مدريد الوصيف فى عدد النقاط، فى حين أن الفريق الملكى يمتلك مباراة مؤجلة، ويتفوق البلوجرانا بالمواجهات المباشرة.

وأكد لويس إنريكى فى مؤتمره الصحفى الخاص بالمباراة، أن مباراة الديربي ستكون مهمة للغاية، وستكون مصيرية، وأن لاعبيه سيقاتلون من أجل الفوز.

وأكد المدرب الإسبانى أن الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم الفريق الكتالونى حاسم للغاية، ودعمه للبلوجرانا فارق حتى عند تواجده بالمنزل.

ويحتل فريق إسبانيول المركز التاسع برصيد 50 نقطة، ويحل فريق برشلونة في المركز الأول برصيد 78 نقطة.