حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بالإسكندرية
الاسكندرية - أ ش ا
شن ضباط مديرية أمن الاسكندرية حملة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الاحكام القضائية .
وأسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا احراز سلاح وطلقات نارية شملت 3 بنادق خرطوش و3 فرد خرطوش وطبنجة و57 طلقة نارية و25 قضية احراز وتعاطي مواد واقراص مخدرة بمضبوطات شملت ” 165. 1 كيلو لمخدر الحشيش و360 جراما لمخدر الهيروين و2425 قرصا مخدرا.
كما تم ضبط 60 قضية احراز سلاح ابيض و20 قضية مصنفات و32 قضية تموينية وغش تجاري.
وفي مجال الاحكام تم تنفيذ 2500 حكم قضائي شمل احكام جنائية وحبس وغرامات جزئية ومستأنفة ومخالفات.
تم التحفظ علي المضبوطات واحالة المتهمين الي النيابة العامة المختصة للتحقيق.
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