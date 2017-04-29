أخبار مصر -احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جينا جاز و على متنها 8 الاف طن بوتاجاز و السفينة مصرجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 894 راكبا و 10 شاحنة و 18 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 53 شاحنة و 56 راكب و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 56 شاحنة .

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 661 راكبا منهم 139 معتمرا و 4 باص عمرة و 2 تريلا و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 15 برادا و 9 تريلا .