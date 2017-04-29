أخبار مصر_نهى حمودة

أكد الاعلامي فائز فرح وكيل وزارة الإعلام الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طبق مقولة أن “مصر للمصريين” بعد أن كانت شعارا رفعه أحمد لطفي السيد كما طبق أن الدين لله والوطن للجميع.

وذكر فرح في حوار لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم السبت أن الرئيس السيسي ابن مصر البار ويعلم تماما ماهية مصر وماهية المصريين ويعلم تاريخ المسيحيين في ثقافة مصر.

وقال ” نعاني من عدم تعليم المرحلة القبطية في مصر بالمناهج الدراسية ولابد أن يتم تدريس الدين كمصدر للأخلاق والا يتم تدريسه كمصدر للتطرف والعنف”.