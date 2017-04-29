القاهرة-أ ش أ

يؤثر الربو على حوالي شخص من بين كل 12 شخصا في الولايات المتحدة لذلك توصلت دراسة جديدة أن اثنين من المركبات المضادة للمياه الفوراة (التونيك) قد تساعد في علاج نوبات الربو.

وكشف فريق بحثي مشترك من أمريكا وأستراليا, عن كيفية اسهام عنصري “الكلوروكين” و “الكينين” المتواجدين في المياه الفوارة في تخفيض أعراض نوبات الحساسية والربو لدى الفئران عند تنشيط مستقبلات المذاق المر.

ويعد المركبين من المركبات الطبيعية الهامة المستخدمة في علاج الملاريا, ويتم إضافتها إلى المياه الفوارة من أجل إعطاء المشروب مذاقه المر.