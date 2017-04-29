القاهرة - اخبار مصر

يستضيف ريال مدريد نظيره فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، في الرابعة والربع عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

يعتبر لقاء فالنسيا مصيريا للغاية بالنسبة لريال مدريد، حيث إن الفريق الملكى يحتل المركز الثانى بترتيب الدوري الإسباني، بالتساوى مع برشلونة المتصدر، لكنه يتخلف بفارق المواجهات المباشرة مما يُحتم على الميرينجى الفوز فى جميع المباريات المقبلة، ليفوز بلقب الليجا.

وقال المدرب الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسبانى، خلال مؤتمره الصحفى، إن البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، يستطيع اللعب فى مركز المهاجم الصريح، ولكنه لن يتخذ الخطوة بتغيير مركزه فى الوقت الحالى.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 72 نقطة، ويحل فريق فالنسيا في المركز 12 برصيد 40 نقطة.