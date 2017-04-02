القاهرة-أ ش أ

تمكن فريق من العلماء السويديين من تطوير أسرع كاميرا في العالم قادرة على التقاط 5 تريليونات صورة في الثانية الواحدة. ويمكن استخدام الكاميرا لمراقبة العمليات بسرعة فائقة في الكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء والطب الحيوي.

وقد استخدم العلماء في جامعة “لوند” في السويد, الكاميرا الجديدة لتسجيل الرقم القياسي لتوثيق حركة الفوتونات (جسيم أولى لقياس الإشعاع الكهرومغناطسي), فبدلا من التقاط صورة واحدة في وقت واحد, نجحت الكاميرا في تسجيل عدة صورة في وقت واحد عن طريق

خوارزمية دقيقة, لتنجح في التقاط 5 تريليونات صورة في تسلسل يشبه الفيلم بعد الحقيقة.

وأوضح العلماء أن العلميات الطبيعية سريعة جدا, مستحيلة الالتقاط بالكاميرات التقليدية,لتصبح الكاميرا المطورة وسيلة ناجحة لتفعيل التصوير الفوتوغرافي, وأسرع من الكاميرات المستخدمة حاليا والذي يصل معدل التقاطها للصور 100 ألف صورة في الثانية الواحدة فقط.