القاهرة-أخبار مصر

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم/السبت ورشة الفن التشكيلي من سن (6-20) عاما.كما يستضيف القصر ندوة بعنوان “اسمع واعرف” مع الفنان هاني شنودة.

وتقام ورشة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي، كما يتم تعليم نظريات العود للمبتدئين والمتقدمين طوال اليوم ببيت الهراوي “بيت العود العربي” . أما مركز إبداع الطفل ببيت العيني فينظم ورشة تعليم الرسم الساعة 12 ظهرا.

وتستضيف وكالة الغوري عروض فرقة التنورة التراثيةالساعة 7:30 مساء. ويقيم بيت السحيمي ورشة زخرفة الساعة 11 صباحا، وبمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية تعرض مسرحية “ملوك الضباب” الساعة 7 مساء.