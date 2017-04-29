واشنطن - أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية دليل على عدم احترامها لحليفتها الصين.

وكتب ترامب على “تويتر” بعد ساعات من التجربة الفاشلة أن “كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم جدًا عندما أطلقت، بعملية غير ناجحة، صاروخًا اليوم”.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا اليوم السبت (بتوقيت كوريا) من منطقة شمال بيونج يانج، بحسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إلا أن التجربة فشلت بعيد عملية الإطلاق.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفي وقت دفعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونج يانج للحد من تهديدها النووي.

ونقلت وكالة يونهاب عن بيان صادر عن الجيش الكوري الشمالي قوله إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا مجهول الطراز من موقع بالقرب من بوكتشانج فى بيونجانام-دو (مقاطعة بيونجان الجنوبية) في وقت مبكر من صباح اليوم”. وأضافت “يقدر أن التجربة فشلت”.

وفي واشنطن، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة فرانس عملية الإطلاق.

ولفتت يونهاب إلى أن الصاروخ “انفجر على الأرجح بعد ثوان من إطلاقه”، مشيرة إلى أن سيول تحلل نوع ومسافة تحليق الصاروخ.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب الأراضي الأمريكية برأس نووي، وأجرت حتى الآن خمس تجارب نووية، اثنتان العام الماضي.