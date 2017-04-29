كولورادو (الولايات المتحدة) - وكالات

ابتدع فنان أمريكي طريقة فريدة في الرسم باستخدام أشعة الشمس.

يستخدم الفنان مايكل باباداكيس، ضوء الشمس المنكسر والمنعكس من خلال عدسة مكبرة لرسم أعمال فنية مذهلة على الخشب.

تتراوح اللوحات التي يرسمها باباداكيس، الذي يقيم في مدينة جولدن بولاية كولورادو، بين مشاهد طبيعية وبورتريه حيوانات ولقطات من المزارع.

وتعتبر مدينته مناسبة جدًا لممارسة فنه، الذي يطلق عليه الهليوغرافيا، لأنها تتمتع بالشمس على مدى 300 ساعة في السنة.