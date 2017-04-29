وكالات

قالت نتائج دراسة إيطالية جديدة إن تناول 3 فناجين من القهوة يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 53 بالمائة. وتمتاز هذه الدراسة بأنها اعتمدت على بيانات 7 آلاف شخص، ثم على دراسات وفحوصات معملية لتأثير الكافيين الوقائي ضد هذا النوع من الأورام.

نُشرت الدراسة في “إنترناشيونال جورنال أوف كانسر”، وأجريت تحت إشراف البروفيسورة ماريا بنيديتا دوناتي من معهد الأبحاث والرعاية الصحية.

وقام الباحثون بفحص معملي لتأثير القهوة منزوعة الكافيين، والقهوة العادية للتعرّف على دور الكافيين الذي كان موضع جدل فيما يخص دوره الوقائي ضد سرطان البروستاتا.

ووجدت النتائج ما يشجّع على الاعتقاد بأن القهوة التقليدية غير المفلترة هي التي تحتوي على مواد نشطة تساعد على الوقاية من سرطان البروستاتا، وهي نوعية القهوة الشائعة في إيطاليا.

وأكدّت نتائج الدراسة فائدة الكافيين الوقائية ضد سرطان البروستاتا، وفتحت الباب أمام البحث عن الفروق في التأثير الوقائي بين القهوة المفلترة والتقليدية.