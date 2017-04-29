يوركشاير (إنجلترا) - وكالات

قامت شركة بناء بريطانية بتشييد جدار التسلق الأكثر ارتفاعًا في بريطانيا، بالقرب من مجموعة صوامع للحبوب في إحدى المدن البريطانية، يفوق ارتفاعه ارتفاع برج لندن الشهير.

وقال مصممو جدار التسلق الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 36 مترًا، بأن محبي التسلق سيتمكنون من ممارسة هوايتهم عندما يتم افتتاح الجدار في بداية شهر مايو (أيار) القادم.

ويقع جدار التسلق الذي تم تنفيذه بشراكة بين مركز روكت الرياضي ومجلس مدينة كالديرديل، في منطقة برايتهاوس غرب مدينة يوركشاير، حيث وصلت كلفة بنائه إلى حوالي 100.000 دولار أمريكي.

وذكر المتسلق لوك ميرفي متحدثًا عن الجدار: “يمثل هذا الجدار فرصة عظيمة لمحبي التسلق لخوض تجربة مثيرة وممتعة، أنا متشوق لتسلق هذا الجدار فور افتتاحه”.

من جهته، قال مالك مركز روكت الرياضي، إيوان نوبل، بأن الجدار يحتوي على 2750 ثقب والكثير من النتوءات الملونة على شكل صخور صغيرة تسمح للمستلقين بالتشبث بها أثناء صعودهم الجدار.

ويذكر بأن المتسلقين سوف يحظون بفرصة رؤية مساحات واسعة من الأراضي الريفية من أعلى الجدار، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة به.