باريس - أ ش أ

أدانت فرنسا الغارات الجوية التي استهدفت في الأيام الأخيرة منشأت طبية في منطقة إدلب بشمال سوريا ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال – في بيان له يوم الجمعة – إن هذه الهجمات المتعمدة غير مقبولة وتشكل إنتهاكا جديدا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم الحرب.

وأضاف أنه من الملح أن يوقف النظام السوري هذه الهجمات ضد البنية التحتية والسكان المدنيين وكذلك ضد العاملين في مجال الصحة، داعيا إلى إعلان هدنة فعلية.

وأكد المتحدث أن الحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف هو السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم في سوريا، مشيرا إلى ان هذا هو هدف المفاوضات الني ترعاها الأمم المتحدة في جنيف وتدعمها فرنسا.