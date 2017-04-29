ميلانو - رويترز

تعادل يوفنتوس 2-2 مع مضيفه أتلانتا بعد أداء دفاعي مهتز نادر لمتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ما سمح لصاحب الأرض بادراك التعادل قرب النهاية يوم الجمعة.

وبدا أن داني الفيس ضمن الفوز ليوفنتوس عندما أحرز هدف التقدم 2-1 لفريقه قبل النهاية بسبع دقائق لكن ريمو فرولر أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعدها بست دقائق مستغلا هفوة دفاعية.

ويملك يوفنتوس، المتفوق على روما بتسع نقاط في الصدارة، واحدا من أقوى خطوط الدفاع في أوروبا واهتزت شباكه 22 مرة في 34 مباراة بالدوري حتى الآن.

وأثبت أتلانتا صاحب المركز الخامس أنه أحد مفاجآت البطولة هذا الموسم حيث خسر ثلاث مرات فقط على ملعبه وأجهد يوفنتوس أكثر مما هو متوقع.

وأفلت يوفنتوس مرتين من اهتزاز شباكه مبكرا بعد هفوتين من المدافع جيورجيو كيليني لكن اندريا كونتي نجح في وضع أصحاب الأرض في المقدمة بعد تمريرة عرضية من اليخاندرو جوميز قبل نهاية الشوط الأول.

وتعادل يوفنتوس بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني عندما أرسل ميرالم بيانيتش ركلة حرة أمام مرمى أتلانتا ارتطمت في رأس ليوناردو سبيناتسولا وسكنت شباك فريقه بالخطأ.

وتألق إيتريت بريشا حارس مرمى أتلانتا وأنقد شباكه من فرصتين لسامي خضيرة قبل أن يتخلص الفيس من رقيبه ويحول تمريرة طويلة من بيانيتش برأسه في شباك أصحاب الأرض.

وعادة ما يملك يوفنتوس دفاعا حصينا لكن أخفق بيانيتش والمدافع ستيفان ليختشتاينر في ابعاد إحدى الكرات لتصل إلى فرولر لكن محاولته الأولى تصدى لها جيانلويجي بوفون.

لكن اللاعب السويسري تابع الكرة في الشباك رغم وجود ثلاثة من مدافعي يوفنتوس سقطوا جميعا على الأرض.