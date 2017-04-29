صحافة عربية: إدارة ترامب تدرس مساعدة التحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين
أخبار مصر - السبت 29 أبريل
* إدارة ترامب تدرس مساعدة التحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين.
* “الحظر الكيماوي” تشترط سلامة خبرائها لإرسالهم إلى خان شيخون.
* “الشيوخ” الأمريكي يدعو الأمم المتحدة للانحياز إلى “إسرائيل”.
* إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
* إتفاقية بين السعودية وجيبوتي لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية.
* “الناتو” يتعهد بناء المؤسسات الأمنية الليبية.
الخليج الإماراتية
* إدارة ترامب تدرس مساعدة التحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين.
* مقتل عشرات الإنقلابيين بمعارك وغارات التحالف في المخا وتعز وصعدة وحجة.
* السعودية: مساعداتنا تصل لكل اليمنيين بمختلف المناطق.
* “الحظر الكيماوي” تشترط سلامة خبرائها لإرسالهم إلى خان شيخون.
* فرنسا تدين الغارات على منشآت طبية في إدلب.
* ميركل تبحث في السعودية غدًا سبل مكافحة “داعش”.
* قانون الإنتخاب على جدول أعمال الحكومة اللبنانية الأسبوع الحالي.
* عباس لأهالي المضربين: اتصالات دولية لإنقاذ الأسرى.
* نتنياهو يتهم وزير خارجية ألمانيا بـ”افتقاد حسن التقدير”.
* “الشيوخ” الأمريكي يدعو الأمم المتحدة للانحياز إلى “إسرائيل”.
* المطلك: العراق يواجه خطر التقسيم الجغرافي والمجتمعي.
* البشير: الحكومة المقبلة تأتي وسط أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل.
* أردوغان: لن نسمح بإقامة “ممر إرهابي” على حدودنا الجنوبية.
* عشرات الجرحى في أعمال عنف داخل برلمان مقدونيا.
* ارتفاع شعبية ميركل وتراجع الاشتراكيين الديمقراطيين.
* ألمانيا تفرض حظرًا على النقاب في أماكن العمل.
* ترامب: كنت أظن الرئاسة أسهل من حياتي الماضية.
الشرق الأوسط
* تأييد سياسي وعسكري يمني لقرارات هادي “المفاجئة”.
* السفير الروسي في لبنان: لا نريد صدامًا مع إسرائيل أو أمريكا في سوريا.
* اقتتال المعارضة في الغوطة يسمح للنظام بالتقدم.
* إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
* الإحتلال يعتدي على مظاهرات التضامن مع الأسرى بالرصاص.
* تمديد مهلة إخلاء آلاف اللاجئين من البقاع اللبناني.
* جهانجيري يخطف الأضواء في أولى مناظرات إيران.
* “طالبان” تعلن بدء “هجوم الربيع” باسم “عملية منصوري”.
* البشير يعلن تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام.
* الجزائر تغلق حدودها تحضيرًا للإنتخابات.
* إردوغان يصّعد ضد الأكراد قبل زيارته إلى واشنطن.
* إردوغان ونيجيرفان بارزاني بحثا التعاون ضد “الكردستاني” في سنجار.
* شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 رجال وامرأة.
* تفكيك مجموعة ببرلين خططت لهجمات في إيطاليا وألمانيا.
* واشنطن تلوح لبيونج يانج بجزرة حوار وعصا تهديدات.
الإتحاد الإماراتية
* غارات “التحالف” تُضيّق الخناق على الإنقلابيين في “معسكر خالد”.
* إحباط هجوم إرهابي في عدن ونجاة محافظ أبين من الاغتيال.
* الحكومة اليمنية تطالب بتغيير مسار المساعدات الإغاثية إلى تعز.
* الإمارات تواصل دعم قطاع الكهرباء في عدن.
* الميليشيات تعرقل المشاريع التنموية في المحويت.
* مهرجان إعلامي في تونس يطرد مراسلي “المسيرة” الحوثية.
* إتفاقية بين السعودية وجيبوتي لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية.
* أوزومجو: نحقق في 45 هجومًا كيماويًا في سوريا.
* قوات أمريكية تفصل بين أكراد سوريا والجيش التركي.
* “يديعوت احرونوت”: إسرائيل تقترح على الأمريكيين التعاون لطرد إيران من سوريا.
* القوات البرية الإماراتية والأمريكية تختتمان تمرين “المخلب الحديدي 3”.
* إيران تستدعي سفير باكستان بعد مقتل 10 من جنودها.
* “الناتو” يتعهد بناء المؤسسات الأمنية الليبية.
* أردوغان يخاطب الإتحاد الأوروبي: أبوابنا مفتوحة.
* فرنسيس الأول: مستقبل البشر يعتمد على الحوار بين الأديان.
* بريطانيا في حالة تأهب قصوى واعتقالات تطال مشبوهين.
* ترامب يحذر: الصراع مع بيونج يانج احتمال كبير.
* تيلرسون يهاجم مجلس الأمن ويهدد كوريا الشمالية.
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