أخبار مصر - السبت 29 أبريل

* إدارة ترامب تدرس مساعدة التحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين.

* “الحظر الكيماوي” تشترط سلامة خبرائها لإرسالهم إلى خان شيخون.

* “الشيوخ” الأمريكي يدعو الأمم المتحدة للانحياز إلى “إسرائيل”.

* إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

* إتفاقية بين السعودية وجيبوتي لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية.

* “الناتو” يتعهد بناء المؤسسات الأمنية الليبية.

الخليج الإماراتية

* إدارة ترامب تدرس مساعدة التحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين.

* مقتل عشرات الإنقلابيين بمعارك وغارات التحالف في المخا وتعز وصعدة وحجة.

* السعودية: مساعداتنا تصل لكل اليمنيين بمختلف المناطق.

* “الحظر الكيماوي” تشترط سلامة خبرائها لإرسالهم إلى خان شيخون.

* فرنسا تدين الغارات على منشآت طبية في إدلب.

* ميركل تبحث في السعودية غدًا سبل مكافحة “داعش”.

* قانون الإنتخاب على جدول أعمال الحكومة اللبنانية الأسبوع الحالي.

* عباس لأهالي المضربين: اتصالات دولية لإنقاذ الأسرى.

* نتنياهو يتهم وزير خارجية ألمانيا بـ”افتقاد حسن التقدير”.

* “الشيوخ” الأمريكي يدعو الأمم المتحدة للانحياز إلى “إسرائيل”.

* المطلك: العراق يواجه خطر التقسيم الجغرافي والمجتمعي.

* البشير: الحكومة المقبلة تأتي وسط أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل.

* أردوغان: لن نسمح بإقامة “ممر إرهابي” على حدودنا الجنوبية.

* عشرات الجرحى في أعمال عنف داخل برلمان مقدونيا.

* ارتفاع شعبية ميركل وتراجع الاشتراكيين الديمقراطيين.

* ألمانيا تفرض حظرًا على النقاب في أماكن العمل.

* ترامب: كنت أظن الرئاسة أسهل من حياتي الماضية.

الشرق الأوسط

* تأييد سياسي وعسكري يمني لقرارات هادي “المفاجئة”.

* السفير الروسي في لبنان: لا نريد صدامًا مع إسرائيل أو أمريكا في سوريا.

* اقتتال المعارضة في الغوطة يسمح للنظام بالتقدم.

* إسرائيل تخطط لبناء 15 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

* الإحتلال يعتدي على مظاهرات التضامن مع الأسرى بالرصاص.

* تمديد مهلة إخلاء آلاف اللاجئين من البقاع اللبناني.

* جهانجيري يخطف الأضواء في أولى مناظرات إيران.

* “طالبان” تعلن بدء “هجوم الربيع” باسم “عملية منصوري”.

* البشير يعلن تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام.

* الجزائر تغلق حدودها تحضيرًا للإنتخابات.

* إردوغان يصّعد ضد الأكراد قبل زيارته إلى واشنطن.

* إردوغان ونيجيرفان بارزاني بحثا التعاون ضد “الكردستاني” في سنجار.

* شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعتقل 6 رجال وامرأة.

* تفكيك مجموعة ببرلين خططت لهجمات في إيطاليا وألمانيا.

* واشنطن تلوح لبيونج يانج بجزرة حوار وعصا تهديدات.

الإتحاد الإماراتية

* غارات “التحالف” تُضيّق الخناق على الإنقلابيين في “معسكر خالد”.

* إحباط هجوم إرهابي في عدن ونجاة محافظ أبين من الاغتيال.

* الحكومة اليمنية تطالب بتغيير مسار المساعدات الإغاثية إلى تعز.

* الإمارات تواصل دعم قطاع الكهرباء في عدن.

* الميليشيات تعرقل المشاريع التنموية في المحويت.

* مهرجان إعلامي في تونس يطرد مراسلي “المسيرة” الحوثية.

* إتفاقية بين السعودية وجيبوتي لوقف تهريب الأسلحة الإيرانية.

* أوزومجو: نحقق في 45 هجومًا كيماويًا في سوريا.

* قوات أمريكية تفصل بين أكراد سوريا والجيش التركي.

* “يديعوت احرونوت”: إسرائيل تقترح على الأمريكيين التعاون لطرد إيران من سوريا.

* القوات البرية الإماراتية والأمريكية تختتمان تمرين “المخلب الحديدي 3”.

* إيران تستدعي سفير باكستان بعد مقتل 10 من جنودها.

* “الناتو” يتعهد بناء المؤسسات الأمنية الليبية.

* أردوغان يخاطب الإتحاد الأوروبي: أبوابنا مفتوحة.

* فرنسيس الأول: مستقبل البشر يعتمد على الحوار بين الأديان.

* بريطانيا في حالة تأهب قصوى واعتقالات تطال مشبوهين.

* ترامب يحذر: الصراع مع بيونج يانج احتمال كبير.

* تيلرسون يهاجم مجلس الأمن ويهدد كوريا الشمالية.