دمنهور - أ ش أ

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث سير على طريق ترعة الشيخ زايد بمنطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي، إخطارا يفيد بمصرع 5 أشخاص وهم: شيماء عبد المنعم (15 عاما)، وكريم علي عوض (18 عاما)، وشيماء مصطفى أحمد (18 عاما)، ومريم عبد الستار رزق (18 عاما)، وطه حسين واعر (18 عاما) وجميعهم عمال زراعيون، وإصابة 2 آخرين، نتيجة إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، على طريق ترعة الشيخ زايد بالنوبارية.

وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وجار تحرير محضر بالحادث واخطار النيابة العامة للتحقيق.