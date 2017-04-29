الأقصر - أ ش أ

شهد ميدان أبو الحجاج وكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، مساء يوم الجمعة، فعاليات الكرنفال الدولي للطبول والفنون الشعبية، وسط سعادة وتفاعل كبير للجمهور الأقصري، بمشاركة أربع فرق أجنبية وأربع مصرية، ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، والباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمد العدوي مدير فرع ثقافة الأقصر.

وبدأت فعاليات الكرنفال الفني للطبول بخروج مسيرات راقصة على أنغام الطبول الفنية الخاصة بمختلف الدول الأجنبية المشاركة في الكرنفال، وذلك من أمام مقر بنك الإسكندرية، ثم مبنى ديوان عام محافظة الأقصر، ومعبد الأقصر وصولا إلى ميدان أبو الحجاج الأقصري.

واستقرت الفرق الفنية المصرية والأجنبية المشاركة في الكرنفال الفني للطبول بالمحافظة في ميدان أبو الحجاج الأقصري، حيث قدمت كل فرقة فنية من مصر والدول الأجنبية عروضا خاصة بها في مدة زمنية محددة من إدارة الكرنفال، وسط تفاعل كبير للجمهور الذي تجمع أمام خشبة مسرح ميدان أبو الحجاج.

ومن جانبه صرح الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن هذا الكرنفال يعتبر دعما كبيرا للسياحة بمصر والأقصر، ويمثل جذبا ثقافيا وفنيا وتبادل ثقافات الشعوب في مدينة السياحة والآثار الأولى في العالم أجمع.

وأضاف أن الفرق الأجنبية المشاركة هي: نيجيريا والصين وإندونيسيا وموريشيوس، أما الفرق المصرية فهي الأقصر للفنون الشعبية والأقصر للموسيقى والغناء الشعبي وفرق الفنون الشعبية لتوشكى وقنا وبورسعيد، مؤكدا أن هذه الفرق شاركت في مهرجان الطبول بالقاهرة والذي اختتمت فعالياته خلال الأيام الماضية.