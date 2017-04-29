واشنطن - أ ش أ

رجحت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الجنديين الأمريكيين اللذين قضيا في ولاية نانجارهار بأفغانستان قد قتلا بنيران صديقة من جانب جنود أفغان.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيس – في مؤتمر صحفي – إن “بعض المؤشرات المبدئية” تدل على ذلك، موضحا أنه لا توجد مؤشرات على أية هجمات مقصودة من جانب الجنود الأفغان على المستشارين العسكريين الأمريكيين، بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني لشبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية.

وكان البنتاجون أعلن مقتل جنديين أمريكيين، خلال غارة على موقع لتنظيم “داعش” في ولاية نانجارهار، شرق أفغانستان، والتي تشهد معارك متكررة بين القوات الأفغانية وعناصر “داعش”.