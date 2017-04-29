رام الله - أ ش أ

أصيب طفل فلسطيني في قدمه برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي، واختطف خمسة مواطنين على يد “مستعربين”، مساء يوم الجمعة، خلال مواجهات إندلعت وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الإحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي إندلعت وسط المدينة، ما أدى لإصابة الطفل مؤمن عويضة مسك (14 عاما) بعيار حي في قدمه، إضافة لإصابة آخرين بحالات اختناق.

وأضافت أن جنود الإحتلال اعتدوا على الشابين تيسير محمد عويوي (18 عاما)، ويعقوب مصطفى القواسمي (18 عاما)، ما أدى لإصابتهما بجروح ورضوض نقلا على إثرها للمستشفى، في حين اختطفت قوة من “المستعربين” خمسة شبان، لم تعرف هويتهم بعد، خلال المواجهات التي إندلعت وسط المدينة.

والمستعربون هي وحدات أمنية سرية وخاصة تابعة لشرطة الإحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب ونعوت كثيرة، منها فرق الموت، ويندس أعضاؤها – بملامح تشبه الملامح العربية – وسط المحتجين والمتظاهرين الفلسطينيين، حيث يلبسون لباسهم وكوفيتهم ويتحدثون بلسانهم، ويتعلمون تفاصيل الحياة الفلسطينية ودراسة تاريخ العرب والفلسطينيين ولغتهم وعاداتهم، وسرعان ما ينقلبون ضدهم عنفا واعتقالا لصالح القوات الإسرائيلية.