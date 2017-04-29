وكالات

حقق ليون فوزا ثمينا على مضيفه أنجيه 2-1، يوم الجمعة، ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم ” الليج1″.

سجل ماتيو فالبوينا في (د.17) ونبيل فقير في (د.41) هدفي ليون، بينما أحرز السنغالي شيخ ندوي في (د.49) هدف أنجيه.

وبهذا الفوز، عزز ليون حظوظه بالمشاركة في الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، محتلا المركز الرابع برصيد 57 نقطة، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق 7 نقاط عن منطقة الخطر.

وأكمل أنجيه المباراة بعشرة لاعبين منذ (د.76) بعد طرد مدافعه الكرواتي ماتيو بافلوفيتش.