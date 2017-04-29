أتلانتا (الولايات المتحدة) - رويترز

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بحماية حق الأمريكيين في حيازة السلاح وذلك في كلمة استغلها للتطرق إلى بعض موضوعات الحملة الإنتخابية ومنها تعهده ببناء سياج على الحدود مع المكسيك.

وفي مؤتمر حضره آلاف الأشخاص تعهد ترامب بالولاء للإتحاد الوطني للبنادق وهو أكبر جماعة مدافعة عن حقوق حيازة السلاح في الولايات المتحدة.

وترامب أول رئيس يلقي كلمة في الإتحاد أثناء وجوده في المنصب منذ الرئيس الجمهوري رونالد ريجان الذي فعل ذلك في 1983.

وقال للحضور في المؤتمر السنوي للإتحاد في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا “كرئيسكم فإنني لن أنتهك أبدا حق الناس في امتلاك وحمل الأسلحة”.

ويكمل ترامب، الذي أيد الإتحاد الوطني للبنادق ترشحه للرئاسة العام الماضي، يومه المئة في السلطة اليوم السبت.