وكالات

تغلب فياريال على ضيفه سبورتينج خيخون 3-1، يوم الجمعة، في افتتاحية مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم معززا فرصه في اللعب في الدوري الأوروبي “اليوروبا ليج”.

أحرز ثلاثية فياريال كل من روبرتو سولدادو في (د.33) سيدريك باكومبو هدفين في (د.47 و59)، بينما أحرز دوجلاس بيريرا دوس سانتوس هدف حفظ ماء الوجه لخيخون في (د.73).

وبهذا الفوز رفع فياريال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، المؤهل للعب في الدوري الأوروبي، بفارق 4 نقاط أمام أتلتيك بيلباو صاحب المركز السادس، آخر المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية.

في المقابل توقف رصيد سبورتينج خيخون عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.