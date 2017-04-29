نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بفعل التفاؤل بين المستثمرين بأن أوبك ستوافق على تمديد تخفيضات الإنتاج التي تهدف إلى التخلص من تخمة في المعروض بالأسواق العالمية للنصف الثاني من هذا العام.

وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 18 سنتا إلى 49.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 1903 بتوقيت جرينتش في حين جرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على ارتفاع قدره 27 سنتا إلى 51.71 دولار للبرميل. ويتجه الخامان لتسجيل خسائر على أساسين أسبوعي وشهري.

وأظهر إستطلاع لآراء إقتصاديين ومحللين أجرته رويترز أنه إذا وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد تخفيض الإنتاج، قد تتقلص تخمة المخزونات العالمية بنهاية العام.

وتجتمع أوبك في مايو (أيار) لمناقشة سياسة إمدادات النفط وقال أمينها العام محمد باركيندو هذا الأسبوع إن المنظمة تريد أن تنخفض المخزونات العالمية أكثر.

وأسهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين بأن المنظمة ستمدد تخفيضات الإنتاج حتى النصف الثاني من هذا العام.