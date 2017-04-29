وكالات

سقط باير ليفركوزن في فخ الهزيمة 1-4 أمام ضيفه شالكه، يوم الجمعة، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب باي أرينا في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني.

وحسم شالكه اللقاء في الدقائق الـ18 الأولى بتسجيله ثلاثية عبر النمسوي جيدو بورجستالر في (د.6) وبنديكت هويدز في (د.10) والنمساوي الآخر أليساندرو شوبف في (د.18)، ثم أضاف بورجستالر الهدف الرابع في (د.50)، بينما أحرز شتيفان كيسلينج هدف أصحاب الأرض الوحيد في (د.69).

وتقدم شالكه مؤقتا إلى المركز الثامن برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف عن كولن وآينتراخت فرانكفورت، فيما بقي باير ليفركوزن بالمركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.