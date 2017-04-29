نيويورك - رويترز

انخفضت الأسهم في بورصة وول ستريت يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن الإقتصاد الأمريكي نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أعوام في الربع الأول وهو ما أعطى للتجار مبررا لجني الأرباح التي حققوها في الآونة الأخيرة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 40.82 نقطة أو ما يعادل 0.19 بالمئة إلى 20940.51 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.58 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 2384.19 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.33 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 6047.61 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع داو جونز 1.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.5 بالمئة وناسداك 2.3 بالمئة.

وخلال أبريل (نيسان)، زاد داو جونز 1.3 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.9 بالمئة وقفز ناسداك 2.3 بالمئة.