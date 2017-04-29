طرابلس - رويترز

قال متحدث باسم البحرية الليبية يوم الجمعة إن قوات بحرية استولت على سفينتين للاشتباه بقيامهما بتهريب النفط بعد إشتباكات بالأسلحة النارية استمرت بضع ساعات غربي العاصمة طرابلس.

وكثيرا ما تضبط القوات الليبية سفنا تهرب النفط والأسلحة قبالة سواحلها وأصبحت ليبيا ملاذا لمهربي المهاجرين الذين يستغلون الاضطرابات في البلاد لشحن مهاجرين عبر البحر إلى أوروبا.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية إن ناقلة ترفع علم أوكرانيا وسفينة ترفع علم دولة أفريقية ضبطتا في وقت مبكر يوم الجمعة.

وأضاف أن إشتباكات استمرت لثلاث ساعات لكن القوات نجحت في الاستيلاء على الناقلتين. ووقعت الإشتباكات في منطقة سيدي سعيد غربي طرابلس. ولم يذكر قاسم وقوع أي ضحايا ولم يقدم تفاصيل عما حدث لطاقمي السفينتين أو جنسياتهم.

وبعد ست سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي ما زالت ليبيا تعاني اضطرابات ومعارك بين فصائل مسلحة متنافسة قاتلت من قبل ضد القذافي ثم تحولت للاقتتال في صراع متعدد الأطراف على السلطة.

وتحاول حكومة مدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس فرض سلطتها منذ أن وصلت إلى ليبيا قبل أكثر من عام. وكثيرا ما يجري أيضا استهداف البنية التحتية النفطية في قتال أو عمليات حصار مع سعي الجماعات المتنافسة للحصول على الثروة أو النفوذ.