أنقرة - رويترز

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الجمعة إنه ينبغي للنمسا التراجع عن “سياستها الخاطئة” المرتبطة بمحادثات إنضمام تركيا إلى عضوية الإتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات على هامش قمة لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في مالطا قال الوزير التركي إنه شعر “بمناخ إيجابي” من مشرعين أوروبيين بارزين فيما يخص محادثات إنضمام تركيا للتكتل. وقال إن الحوار بين الجانبين سيستمر.

وتطالب النمسا منذ فترة بإنهاء كامل لمفاوضات إنضمام تركيا للإتحاد لكن العديد من دول الإتحاد كانت أكثر حذرا مع إدراكها لاحتياج التكتل لمساعدة أنقرة في ضبط تدفق اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط.