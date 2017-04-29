أخبار مصر - السبت 29 أبريل

* السيسي لبابا الفاتيكان: مصر ستظل نموذجًا للإسلام المعتدل.

* الطيب: السلام العالمي أصبح الفردوس المفقود رغم كل المتاجرات الدولية.

* قيادي بمجمع أساقفة فرنسا: الأزهر والفاتيكان.. “بوابة” هزيمة الإرهاب.

* قرارات حكومية مهمة هذا الأسبوع لتوفير احتياجات رمضان.

* عمومية طارئة للقضاة 5 مايو.

* البنا: إزالة تعديات الأراضي الزراعية على نفقة المعتدي.

الأهرام

* السيسي لبابا الفاتيكان: مصر ستظل نموذجًا للإسلام المعتدل.

* السيسي لبابا الفاتيكان: زيارتكم رسالة عميقة الدلالة في وقت عصيب يمر به العالم.

* بابا الفاتيكان: مصر أمّ الدنيا تبني بيد السلام وبالأخرى تحارب الإرهاب.

* الرئيس يهدي البابا لوحة تذكارية لرحلة العائلة المقدسة في مصر.

* غدًا.. الرئيس يكرم قدامى النقابيين والعاملين في عيد العمال.

* الطيب: السلام العالمي أصبح الفردوس المفقود رغم كل المتاجرات الدولية.

* رئيس البرلمان الأوروبي للمفتي: استقرار مصر يعني استقرار المنطقة بأكملها.

* الداخلية تكرم أمهات وزوجات شهداء الشرطة.

* خلال 20 ساعة من المناقشات والحوارات الصريحة في مؤتمر الشباب.. رسائل لتحفيز الشباب على العمل التنفيذي وتطبيق الأفكار على أرض الواقع.. تلغرافات لمؤسسات الدولة بالتكاتف والتجرد.. وللإعلام بنقل الحقيقة.

* رئيس امتحانات الثانوية يتوعد.. وصفحات الغش تعلن التحدي.. حجازي: ماحدث من تسريبات العام الماضي لن يتكرر مرة أخرى.. 1634 لجنة بمختلف أنحاء الجمهورية و7 لجان بالسجون.

* التضامن: 5% من التأشيرات للحالات الإنسانية.. الثلاثاء آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.

* استرداد مليوني جنيه من مستحقات مصريين بالسعودية.

* وزير الثقافة الإماراتي: مصر لها أفضال علينا وسنظل داعمين لها.

* عبد العاطي: لا استثناءات في إزالة التعديات على النيل.

* وزير التجارة والصناعة: 46% تراجعًا في عجز الميزان التجاري للربع الأول من العام الحالي.

* مباحثات مصرية ـ دنماركية لاستغلال فرص الاستثمار بقناة السويس.

* بلومبرج: مصر تجني ثمار أعمق تعويم للعملة في العالم.

* الطائرة الثالثة من صفقة بوينج تصل الأسبوع الحالي.

* توصيل الغاز الطبيعي لـ27 مدينة وقرية لأول مرة.

* 50 مليون جنيه لدعم الصناعات الحرفية واليدوية بسوهاج.

* فرج عامر: مناقشات البرلمان لقانون الرياضة “تاريخية”.

* الحكم سعفان يحرم طنطا من فوز تاريخي على الزمالك.

* متعب يتحدى الاعتزال ويرفض اللعب لغير الأهلي.

* نبيل معلول بعد إعلانه مدربًا لمنتخب تونس.. تنتظرني مهمة “كوماندوز” واللقاء مع مصر سيكون صعبًا.

أخبار اليوم

* السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في زيارته التاريخية لمصر وإجتماع موسع للوفدين.

* الرئيس: المصريون المسيحيون هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري.

* بدون سيارة مصفحة ولا مغالاة في التأمين.. زيارة البابا رسالة طمأنة للعالم.. ثقة البابا في الأمن المصري أكبر حملة ترويجية للسياحة.

* قيادي بمجمع أساقفة فرنسا: الأزهر والفاتيكان.. “بوابة” هزيمة الإرهاب.

* الرئيس يتفقد العمل بالعاصمة الإدارية وجبل الجلالة.

* السيسي: مسيرة مصر للتنمية لن يستطيع أحد أن يوقفها.

* وزير التعليم العالي: لدينا إعلام غير مهني ونحتاج لضوابط بكليات الإعلام.

* قرارات حكومية مهمة هذا الأسبوع لتوفير احتياجات رمضان.

* البرلمان يناقش قانون الاستثمار الجديد الأسبوع الحالي.

* د. محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي من واشنطن: التصدير والاستثمار.. أساس حركة الإقتصاد المصري.

* تفاصيل 17 لقاء وإجتماعًا شاركت فيها د. سحر نصر في 3 أيام خلال إجتماعات الربيع للبنك الدولي.. الوزيرة تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين.. وتبدأ مفاوضات الشريحة الثالثة من قرض البنك.

* في عيد العمال.. أزمات وتحديات تعطل ماكينات 27 مليون عامل.

* في مشروعات الأمم المتحدة للتنمية.. فلاحو الصعيد يستخدمون “الكومبيوتر” في الزراعة!

* تحذير للاعبين من “خطورة” الموقف.. الأهلي يخطط للفوز على الإنتاج الحربي غدًا.. وطلائع الجيش الخميس.

* الزمالك يرفع شعار عدم الاستهتار بالمجموعة الأفريقية بحثًا عن الملايين.. إيناسيو يطالب بالتركيز قبل موقعة الدراويش.

الجمهورية

* بابا الفاتيكان: مصر أرض التآلف والدين والعلم.. مستقبل البشر يعتمد على الحوار بين الأديان والثقافات.. نرفض البربرية.. وندعو لتنشئة الأجيال على الخير.. الدين ليس المشكلة.. بل جزء من الحل.

* مفيد شهاب في احتفالات تحرير سيناء: أرضنا عادت بالفكر والإرادة والتخطيط العلمي.. أكتوبر.. انتصار للأمة العربية..

لواء حمدي بخيت: نحارب الإرهاب بالتنمية.. خالد فودة: “مصر آمنة”.. رسالتنا للعالم.

* عمومية طارئة للقضاة 5 مايو.

* وزير الإسكان: مد فترة الحجز لـ500 قطعة أرض مميزة في أسيوط وقنا حتى 15 مايو.

* شاكر: خدمات الكهرباء بتكاليف أقل عام 2030.. 40 مليون عداد ذكي و904 ملايين كيلو وات وفرًا من ترشيد الإنارة.

* البنا: إزالة تعديات الأراضي الزراعية على نفقة المعتدي.

* مساعد وزير البيئة في لجنة الطاقة: تعريفة الطاقة الجديدة وقانون الاستثمار يحققان طفرة في تدوير القمامة.

* تعويم الجنيه أنقذ القمح المحلي من الخلط بالمستورد.. تراجع فرص المتلاعبين بعد تضييق الفارق بين السعرين.. المصيلحي: لا خوف من الاستيراد أثناء الموسم.. وإجراءات صارمة لتتبع الشحنات.

* الرقابة الإدارية تكشف: مصنع تعبئة البوتاجاز بقنا يستولي على أسطوانات مدعمة بـ13 مليون جنيه.

* دهب تستقبل 1487 سائحًا.

* الداخلية تواصل حربها ضد البلطجة.. سقوط 369 متهمًا كونوا 121 عصابة للسرقة.. القبض على 42 هاربًا من الإعدام و1300 من “المؤبد”.

* الأهلي يزايد بالجماهير في أبطال أفريقيا.. يشترط حضور 30 ألفًا من مشجعيه.