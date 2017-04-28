أخبار مصر - إيناس منصور

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر بمثابة رسالة سلام قوية للعالم تؤكد على ان مصر هى بلد الأمن والأمان.

وتوجه “زين” بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمته التى عبر فيها وبحق عن جموع الشعب بان مصر الأرض المباركة.. حاضنةً للتنوع الحضاري والديني وموطنًا لشعبٍ طيب الأعراق.. يؤمن بأن الدينَ لله والوطنَ للجميع.. وبأن رحمةَ الخالق عز وجل تسع البشرَ جميعًا من كل الأجناس والعقائد.

وأشاد “زين” بكلمة البابا فرنسيس التى جاءت بمثابة تكريم لمصر وشعبها بانها تحترم حرية الأديان وهى بلد الحضارة النبيلة والعريقة وهى أم الدنيا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على توفير كافة الامكانيات البشرية والفنية لخروج التغطية الإعلامية للزيارة بالشكل الذى يليق بمصر وضيفها الكبير، مشيرا إلى أنه يتابع بشكل متواصل التغطية الإعلامية لكافة تفاصيل الزيارة التي تمثل أهمية كبيرة لمصر فى هذا التوقيت الذى تواجه فيه الدولة المصرية إرهابا اسود قادرون بعون الله على اجتثاثه من جذوره.