القاهرة - أخبار مصر

يشهد مقر اللجنة الأولمبية الاستعدادات النهائية لقداس الصلاة الذى يقيمه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان غدا السبت.

وقد شهدت القاهرة و منطقة استاد الدفاع الجوى إجراءات أمنية مكثفة استعدادا لهذا الحدث التاريخى

، حيث يشارك فى القداس الاف من المسيحيين الكاثوليك و كذلك مسيحيون من الطوائف الست للكاثوليك بمصر.

ويتناول عقب ذلك البابا فرنسيس الغداء مع رجال الدين المسيحي والوفد المرافق كما يجرى بعض اللقاءات مع الكنيسة القبطية الكاثوليكية التي تقيم له مراسم الوداع في ختام زيارته لمصر .