وزير الطيران يشهد ختام مشروع التوأمة المؤسسية بين سلطة الطيران المدنى المصرى و الإيطالى 28-4-2017 2017/04/28 - 23:12 وزير الطيران يشهد ختام مشروع التوأمة المؤسسية بين سلطة الطيران المدنى المصرى و الإيطالى 28-4-20172017-04-28T23:12:13+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة البابا فرنسيس : لقد أقمنا قداس على أرواح ضحايا الكنيستين فى مصر 28-4-2017 البابا تواضروس : نرحب بالبابا فرنسيس فى مصر بلد التاريخ و الحضارة 28-4-2017 البابا فرنسيس يصل إلى الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 28-4-2017 البابا فرنسيس يشكر الرئيس السيسي على دعوته لزيارة القاهرة 28-4-2017 الرئيس السيسي يرحب بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للقاهرة 28-4-2017 كلمة البابا فرنسيس أمام مؤتمر الأزهر العالمى للسلام 28-4-2017
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