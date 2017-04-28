باريس - أ ش أ

إفتتح سفير مصر لدى فرنسا السفير إيهاب بدوي اليوم الجمعة الجناح المصري بمعرض باريس التجاري الدولي المقام بأرض المعارض بمنطقة بورت دو فرساي خلال الفترة من 27 أبريل الجاري و حتى 8 مايو المقبل.

وحضر الافتتاح محمد عبد الواحد مدير عام الإدارة المركزية للمعارض الخارجية و المستشار جمال فيصل رئيس المكتب التجاري المصري بباريس ، وتشارك مصر في المعرض من خلال الشركات الصغيرة المتخصصة في المنتجات الحرفية ومنتجات خان الخليلي والتي يمثل المعرض لها فرصة التواجد في السوق الأوروبية.

وتفقد السفير إيهاب بدوي الأقسام المختلفة للجناح المصري للتعرف على المعروضات المصرية المختلفة من أباجورات ومنتجات زجاجية وسجاد يدوي وغيره من الاكسسوارات ولوازم ديكورات المنازل.

كما تحدث مع العارضين للتعرف على السلع المتنوعة ومراحل إنتاجها ولبحث كيفية إزالة كافة العقبات لتسهيل نفاذها للسوق الفرنسي لاسيما وأن هذا النوع من المعروضات يلقى قبولا واسعا لدى الفرنسيين العاشقين للتراث المصري القديم والمعاصر.

واثنى سفير مصر على التواجد الواسع للعارضين الشباب الذين يشاركون في معرض باريس التجاري الدولي لأول مرة بمجموعة متميزة من المنتجات، لافتا إلى أن المعرض يمثل فرصة ليس فقط للبيع المباشر ولكن أيضا لإبرام تعاقدات مع الشركات الفرنسية والمرافق السياحية في فرنسا التي تجذبها هذه المنتجات.

وأضاف بدوي أن السفارة المصرية بباريس لن تدخر أي جهد لضمان تمثيل الشركات المصرية الواعدة في الفاعليات التجارية المختلفة التي تقام على مدار العام في فرنسا و التي تحظى بمشاركة واسعة من مختلف بلدان العالم.

ويشار إلى أن مصر تشارك في هذا المعرض للمرة الأولى منذ عام 2008 ويضم الجناح المصري 14 شركة تركز على المنتجات الحرفية واليدوية.

ويعد معرض باريس من أكبر الفاعليات التجارية في أوروبا ويضم هذا العام 3500 عارض على مساحة 220 ألف متر مربع ومن المتوقع أن يتوافد عليه نحو 600 ألف زائر.

ويركز القسم الأول من المعرض على المنتجات الحرفية واليدوية والاكسسوارات بينما يشمل القسم الثاني الأثاث والمنتجات المنزلية والديكور فيما يضم الجزء الثالث المشروبات و السلع الغذائية.