اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

هى بالفعل زيارة تاريخية للحبر الاعظم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بدأها اليوم الجمعة لمصر حاملا معه رسالة سلام عكسها بوضوح خلال لقاءاته المكثفة اليوم مع الرئيس السيسى و الامام الاكبر شيخ الازهر احمد الطيب و البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .

الرئيس السيسي اكد في كلمته أمام جلسة حوار بحضور بابا الفاتيكان بفندق الماسة” إن أرض مصر الطيبة سطرت رسالة مضيئة بين رسالات السماء إلى البشر”،مضيفا أنه على أرض مصر وجد السيد المسيح والسيدة مريم الأمن والأمان والسلام.

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بالفيديو..السيسي: التقدير للبابا فرنسيس على مواقفه الإنسانية النبيلة

نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه ببابا الفاتيكان

من جانبه … أكد البابا فرنسيس ” إن أرض مصر تعني الكثير لتاريخ البشرية ولتقاليد الكنيسة، وما زلنا ننبهر أمام آثارها فمصر هي أم الدنيا.. مشيرا إلى أن اسم مصر ورد عدة مرات في الكتاب المقدس.

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بالفيديو..بابا الفاتيكان: العلاقات مع مصر تتسم بالصداقة والتقدير

نص كلمة البابا فرنسيس خلال لقائه مع الرئيس السيسى

وكان الرئيس السيسي قد استقبل اليوم الجمعة قداسة البابا فرانسيس بقصر الاتحادية حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بقداسة بابا الفاتيكان، معربا عن التقدير لشخصه ولمواقفه الدولية المستندة إلى القيم والمبادئ الروحية والإنسانية

الرئيس السيسي يبحث مع البابا فرانسيس تعزيز العلاقات بين مصر والفاتيكان

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بالفيديو..الرئيس السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في قصر الاتحادية

وخلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعرب البابا فرنسيس عن سعادته بهذا الاستقبال الذى انتظره وتلقاه من أخيه الكبير قداسة البابا تواضروس الثانى حيث تمت اداء الصلاة على ارواح ضحايا حادث الكنيستين بمصر

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البابا فرنسيس: صلينا لأرواح ضحايا حادث الكنيستين فى مصر

من جانبه …

رحب البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان والتاريخ وملتقى الحضارات منذ فجر التاريخ.

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البابا تواضروس: نرحب بالبابا فرنسيس في بلد الأمن والأمان

كما عقد البابا فرانسيس – خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية – اجتماعا مغلقا مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وقعا خلاله على وثيقة لإنهاء الخلاف بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية حول إعادة سر المعمودية , كما اجتمع بعدد من كبار أساقفة الكنيسة.

توقيع وثيقة تاريخية لإنهاء الخلاف بين الكنيستين حول سر المعمودية

وفى كلمته في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام بحضور مع الامام الاكبر شيخ الازهر احمد الطيب ، أشاد بابا الفاتيكان فرنسيس بمصر أرض الحضارة والتاريخ، حيث كان نهر النيل رمز الحضارة وضوء العلم فيى مصر وأن مصر أرض التألف والدين والعلم

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بالفيديو..بابا الفاتيكان: مصر رعت الحضارات المختلفة وأكدت أهمية الاعتراف بالغير

من جانبه …. أكد الدكتور أحمد الطيب على أنه لا حل للمشكلات التي يعاني منها العالم إلا من خلال إعادة الوعي برسالات السماوات.

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بالفيديو..شيخ الأزهر:السلام أصبح الفردوس المفقود برغم المتاجرات العالمية

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بالفيديو..البابا فرنسيس يصل إلى مشيخة الأزهر الشريف

بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الى مصر نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو وثائقي بعنوان “لقاءات المحبة والسلام” حول العلاقات بين مصر والفاتيكان بدءا بزيارة الرئيس السابق السادات الى الفاتيكان عام 1976.

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لقاءات المحبة والسلام.. فيديو حول العلاقات بين مصر والفاتيكان

الأزهر ينشر فيديو حول الفاتيكان بمناسبة زيارة البابا

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم الى مصر في زيارة تستغرق يومين واستقبله المهندس شريف أسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

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رئيس الوزراء يستقبل بابا الفاتيكان بمطار القاهرة

وقد حظيت زيارة بابا الفاتيكان بتأمين مكثف من جانب قوات الجيش والشرطة

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انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان

وقد حظيت زيارة بابا الفاتيكان بترحيب واسع من قبل المسئولين فى مصر كما بعثت برسائل عديدة للخارج حيث رحبت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية اليوم الجمعة بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مصر مؤكدة أنها رسالة قوية للعالم على أن مصر بلد الأمن والأمان وأن الأوضاع مستقرة

منظمة الشعوب والبرلمانات ترحب بزيارة بابا الفاتيكان إلى مصر

كما اشاد وزراء الهجرة والاوقاف والتامن الاجتماعى بزيارة بابا الفاتيكان لمصر واصفين اياها تعكس دعما كبيرا لمصر فى مواجهة الارهاب

غادة والي تؤكد أن زيارة بابا الفاتيكان دعم لمصر ضد الإرهاب

وزيرة الهجرة ترحب بزيارة بابا الفاتيكان

وزير الأوقاف يشيد بكلمة البابا فرنسيس خلال لقائه بالرئيس

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