دمنهور - أ ش أ

نجحت مديرية أمن البحيرة في إنهاء خصومة ثأرية بين أربع عائلات بقرية شنودة بمركز دمنهور, وذلك بعد جهود متواصلة والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وبالاستعانة بأعضاء مجلس النواب عن مركز دمنهور, أسفرت عن الاتفاق على عقد جلسة صلح بين العائلات.

وتم عقد جلسة صلح موسعة بالسرادق المقام بالقرية, اليوم الجمعة, بحضور مدير الأمن اللواء علاء الدين شوقي, ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء محمد خريصة, وقيادات المديرية والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن مركز دمنهور, وبعض رجال الدين وكبار العائلات الأربعة (البربري – الشريف – نوار – حميدة), وعدد يناهز ألفي فرد من أهالي القرية والقري المجاورة, وتم الصلح والتراضي بين العائلات.

ويرجع سبب الخلاف بين العائلات الأربع إلى حدوث مشاجرة بناحية قرية شنودة بمركز دمنهور, بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية, نتج عنها مقتل فردين من عائلتي (البربري وحميدة), وإصابة فردين من عائلة (نوار) بطلقات نارية, وأسفرت جهود الصلح إلى الاتفاق على عقد جلسة صلح بين العائلات بالسرادق المقام بالقرية.