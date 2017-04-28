القاهرة - أ ش أ

عقد البابا فرانسيس – خلال زيارته للكاتدرائية – اجتماعا مغلقا مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وقعا خلاله على وثيقة لإنهاء الخلاف بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية حول إعادة سر المعمودية , كما اجتمع بعدد من كبار أساقفة الكنيسة.

وقام البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان يرافقه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بوضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لشهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بالكنيسة البطرسية بالعباسية في شهر ديسمبر الماضي.

كما ترأس البابا تواضروس والبابا فرانسيس قداسا في الكنيسة البطرسية بحضور أعضاء مجلس كنائس مصر , وذلك ترحما على شهداء الكنيسة , كما وضع بابا الفاتيكان إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لشهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بالكنيسة البطرسية في شهر ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يترأس بابا الفاتيكان صباح غد قداسا في إستاد الدفاع الجوي يحضره نحو 30 ألف شخص.