الإسكندرية - أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزا مثيرا على ضيفه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد في دربي القناة الذي جمع بينهما مساء اليوم “الجمعة” باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز .

واحتسب الحكم أمين عمر ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول لصالح الإسماعيلي بعد لمس أحمد فوزي الكرة بيده، وتغاضى عنها في البداية، قبل أن يقوم المساعد بتنبيهه إليها ويعلن عن احتسابها ، وتولى محمود متولى تسديد ركلة الجزاء واستطاع أن يتقدم للإسماعيلي ، وأحرز المصري هدف التعادل من طريق مدافع الإسماعيلي محمود متولي في مرماه في الدقيقة 78 الذي حاول ابعاد كرة ركنية من داخل منطقة الجزاء فصوبها تجاه مرماه عن طريق الخطأ.

وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني أضاف محمد هاشم الهدف الثاني للإسماعيلي من خلال رأسية، بعدما ارتقى وتعامل مع ركنية من الجانب الأيسر.

وبهذه النتيجة ظل المصري برصيد 43 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، ليرفض استغلال تعثر الزمالك أمام طنطا، وفي المقابل رفع الإسماعيلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر.