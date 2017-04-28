برلين - رويترز

اكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة تنشر يوم السبت إنها تأمل في أن يتم إحياء مفاوضات مجمدة بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوما ما.

وتوقفت المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي منذ فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

وقالت ميركل لمجموعة آر.إن.دي للصحافة “الرئيس الأمريكي يضغط من أجل شروط عادلة لبلاده ونحن نهتم بالمصالح الألمانية والأوروبية.

“لا استبعد إحياء المفاوضات حول اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة يوما ما.”