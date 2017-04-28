القاهرة - أ ش أ

أشاد وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، بكلمة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال لقائه اليوم الجمعة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته الأولى لمصر منذ توليه مهامه.

ووصف وزير الأوقاف كلمة بابا الفاتيكان بأنها شديدة العمق والاتزان والإنسانية وتقدر لمصر تاريخها وحاضرها وحضارتها، كما ثمن وزير الأوقاف كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائلا: إن كلمة السيد الرئيس تنم عن فهم عميق لمعنى الدين.

وأشار وزير الأوقاف إلى ضرورة استثمار هذا اللقاء لنشر ثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف، وقال في تصريحه سنعمل في وزارة الأوقاف على مد جسور السلام ونشر ثقافة التسامح مع العالم كله.

وأضاف الدكتور جمعة أنه يجب على كل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية أن تستثمر هذا اللقاء لترسيخ أسس المواطنة الكاملة والمتكافئة ونشر ثقافة السلام والعمل على سعادة البشرية.