تورينو - أ ش أ

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن جميع التذاكر لمباراته المرتقبة مع موناكو الفرنسي في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا

قد نفدت وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها في السوق.

وقد نفدت التذاكر قبل أن تطرح للبيع بشكل طبيعي للجماهير مثلما حدث خلال لقاء برشلونة الماضي, حيث يمنح يوفنتوس أولوية لأصحاب البطاقات الموسمية وأصحاب الاشتراكات على أن تطرح الكمية المتبقية للبيع العادي ولكن التذاكر نفدت تماما وبشكل رسمي قبل أن يحدث ذلك.

ويعكس ذلك مدى الاهتمام الذى تبديه جماهير نادى السيدة العجوز بهذه المباراة حيث يعيش الجميع في يوفنتوس حلم تحقيق دوري الأبطال الغائب عن النادي منذ 21 عاما بالإضافة إلى تحقيق لقبي الدوري الإيطالي والكأس بعد الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس ايطاليا ليصبح موسما تاريخيا للبيانكونيري.