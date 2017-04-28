القاهرة - أ ش أ

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة في الخامسة من مساء غد السبت اجتماعاً بمقرها وذلك لوضع ملاحظات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام إضافة إلى ما يستجد من أعمال, وانه سيتم إيداع أمانة الهيئة مذكرات حول المواد التي يتم تعديلها موضحا انه تم الانتهاء خلال الجلسة السابقة التي عقدت يوم الاثنين الماضي من مناقشة ووضع معايير اختيار القيادات الصحفية الجديدة للمؤسسات القومية.

وقال عضو الهيئة علاء ثابت – في تصريحات صحفية – “إن جدول أعمال الاجتماع يشمل وضع ملاحظات على قانون تنظيم الصحافة والإعلام , إضافة إلى ما يستجد من أعمال , وانه سيتم إيداع أمانة الهيئة مذكرات حول المواد التي يتم تعديلها, موضحا انه تم الانتهاء خلال الجلسة السابقة التي عقدت يوم الاثنين الماضي من مناقشة ووضع معايير اختيار القيادات الصحفية الجديدة للمؤسسات القومية” حسب قوله .

وأشار إلى أن ” أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ليست لديهم فكرة حول التنسيق بين الأستاذ مكرم محمد احمد رئيس مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأستاذ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حول اختيار حركة تغييرات القيادات الصحفية للمؤسسات القومية والذي يتم بين رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام و رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشكل خاص” .

وتابع قائلا:- ” إنه من المزمع إعلان التغييرات الصحفية خلال الأسبوع بعد القادم, نظرا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد سفر عدد من الأعضاء من بينهم من سيحضر تسليم جوائز مسابقة الصحافة العربية في دبي” لافتا أن التغييرات الصحفية تشمل 54 رئيساً للتحرير إضافة إلى ثمانية رؤساء لمجالس الإدارات .

وكان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان قد أوضح أمس أن مجلس النواب أرسل خطابات لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث, المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام, لاستعجال ارسالهم لملاحظاتهم حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وتنص المادة 89 من قانون التنظيم المؤسسي للإعلام “الهيئات الصحفية والإعلامية” بأن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي .