طنطا - أ ش أ

تستضيف مستشفى طنطا التعليمي التابع لجامعة طنطا يومي 6 و7 مايو المقبل الخبير الدكتور شريف مليكه أستاذ علاج الآلام بجامعة جون هوبكنز الأمريكية ; لإجراء عمليات “مجانا” لغير القادرين لعلاج آلام الرقبة والظهر ومفصل الركبة والكتف والصداع المزمن وعصب النسا والسرطان والحزام الناري.

صرح بذلك الدكتور جمال موسي مدير عام مستشفى طنطا التعليمي العالمي ، وقال إن الحجز وإعداد التشخيص مفتوح يوميا للمرضى راغبي العرض علي الخبير من اليوم وحتى الأحد المقبل 30 أبريل ، وذلك تحت رعاية الدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا والدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية طب طنطا وبالتعاون مع مؤسسة ” اسمعونا” الخيرية.