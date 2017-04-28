اخبار مصر - فيصل زكي

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إنه في إطار احتفال الشركة بعيدها السنوي الخامس والثمانين، فقد حرصت الشركة أن يأخذ الاحتفال شكلاً مختلفاً هذا العام والذي يأتي تزامناً مع استلامها لثالث طائراتها من هذا الطراز.

لذا فقد حرصنا على اقتناص فرصة مواكبة استلامنا لهذه الطائرة في هذا التوقيت وقمنا بتصميم وتخصيص شعاراً يميز هذه المناسبه لتنفرد به الطائرة الثالثة لمصر للطيران من الجيل الجديد وقد تم طلاء الطائرة بنفس المواصفات والمعايير العالمية المعمول بها ووفقاً للسمة التجارية الخاصة بالشركة. ووضع شعار العيد السنوي ال٨٥ على ذيل الطائره.”

وأوضح قائلاً: “لم نكن لنغفل هذه المناسبة الخاصة والقريبة إلى قلوبنا جميعًا كعاملين تحت مظلة هذا المرفق الاقتصادي الوطني المهم.

ومن جانبه، أعرب آدم تاتشر – مسئول الاتصالات في مصنع رينتون المتخصص في انتاج طرازي الجيل الجديد من ٨٠٠-٧٣٧ والماكس – عن سعادتة لمشاركة مصر للطيران هذا اليوم المهم في تاريخ الشركة قائلاً: “نفتخر ونعتز بالعلاقات الطيبة التي تجمع مصرللطيران بشركة بوينج ففي الوقت الذي تحتفل فيه بوينج هذه الأيام بمرور ١٠٠ عاماً علي انشائها تحتفل أيضاً هذا العام بمرور أكثر من ٥٠ عاما من التعاون المتبادل والبناء مع مصرللطيران.”

وفي السياق ذاته حرص تاتشر على تقديم شرحاً مفصلاً عن مراحل وخطوات التصنيع و انتاج الطائرة البوينج B737/800 NGs والتي يستغرق تصنيع الواحدة منها ما بين ٩-١٠ أيام، بالإضافة إلى نحو ٣-٧ أيام لعمليات الطلاء، ويبدأ تصنيع الطائرة “طراز 737” بتجهيز الجسم الخارجي والتي تأتي في شكل قطع منفصلة من كنساس عبر السكك الحديدية إلى مصنع Renton ليتم تجميعها في ثلاثة أيام، وفى رابع يوم يتم الحاق الجناح والذيل لتظهر أول ملامح الشكل، وفي اليوم الخامس يتم تركيب الأسلاك وأجهزة تحكم بقمرة القيادة، والأجنحة، وفى اليوم السادس يتم تركيب الأرضيات والحوائط داخل الطائرة، وفي اليوم السابع يتم تثبيت المقاعد والأماكن المخصصة للأطعمة Galleys الخاصة بطاقم الطائرة والركاب، وفى اليوم الثامن يتم نقلها لمرحلة أخرى وهى تركيب المحركات، وإنزال الطائرة وإلحاقها بالعجل الخاص بها، حيث تكون في هذه المرحلة قد وصلت إلى شكلها النهائي حيث يُسمح لها بتجربة الطيران الاولي والتي تستغرق ساعتين ونصف تقريباً لاعتماد صلاحيتها للطيران وذلك يكون في اليوم التاسع حين يتم توصيل الطاقة إلى جميع أجزاء الطائرة وامدادها بالوقود إستعدادا لليوم العاشر وهو يُعد اليوم التجريبي لتشغيل أول رحلة طيران.

واوضح أدم قائلاً: “ويتم خلال الرحلة تدوين أية ملاحظات بدقة والتي قد تطرأ خلال الرحلة التجريبية. وإذا وجدت أي عيوب فى التصنيع، يتم إعادة تركيبها مرة أخرى بعد الإصلاح للموافقة على تسليمها بدون أي عيوب، حينها تدخل الطائرة فى آخر مرحله لها، وهي الطلاء من الخارج، وفقاً للسمة التجارية الخاصة بشركة الطيران المتعاقدة على شراء الطائرة، وتستغرق مرحله طلائها ٣-٧ أيام لتصبح الطائرة جاهزه للتسليم.”

وتجدر الاشارة هنا إلى أن مصنع رينتون يقوم بإنتاج ٤٢ طائرة شهرياً من طرازي الماكس وB737-800 NG، أي بما يعادل نحو 504 طائرة خلال العام.