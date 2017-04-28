نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
بالفيديو..السيسي: التقدير للبابا فرنسيس على مواقفه الإنسانية النبيلة
نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه ببابا الفاتيكان
بالفيديو..بابا الفاتيكان: العلاقات مع مصر تتسم بالصداقة والتقدير
نص كلمة البابا فرنسيس خلال لقائه مع الرئيس السيسى
الرئيس السيسي يبحث مع البابا فرانسيس تعزيز العلاقات بين مصر والفاتيكان
بالفيديو..الرئيس السيسي يستقبل بابا الفاتيكان في قصر الاتحادية
البابا فرنسيس: صلينا لأرواح ضحايا حادث الكنيستين فى مصر
البابا تواضروس: نرحب بالبابا فرنسيس في بلد الأمن والأمان
بالفيديو..بابا الفاتيكان: مصر رعت الحضارات المختلفة وأكدت أهمية الاعتراف بالغير
بالفيديو..شيخ الأزهر:السلام أصبح الفردوس المفقود برغم المتاجرات العالمية
بالفيديو..البابا فرنسيس يصل إلى مشيخة الأزهر الشريف
لقاءات المحبة والسلام.. فيديو حول العلاقات بين مصر والفاتيكان
الأزهر ينشر فيديو حول الفاتيكان بمناسبة زيارة البابا
رئيس الوزراء يستقبل بابا الفاتيكان بمطار القاهرة
انتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين زيارة بابا الفاتيكان
غادة والي تؤكد أن زيارة بابا الفاتيكان دعم لمصر ضد الإرهاب
وزيرة الهجرة ترحب بزيارة بابا الفاتيكان
منظمة الشعوب والبرلمانات ترحب بزيارة بابا الفاتيكان إلى مصر
السيسى يقوم بجولة تفقدية لعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة
السيسي يشهد احتفالية عيد العمال الأحد
الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعديلات قانون الهيئات القضائية
النواب يدعم الاتفاقات المتبادلة مع الصين
تعريفة الطاقة الجديدة تحقق طفرة في تدوير المخلفات
ارتفاع في درجات الحرارة السبت…والعظمى بالقاهرة 33
اليورو نحو أعلى مستوى منذ نوفمبر
البنوك تذهب إلى العملاء في أسبوع الشمول المالي
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أسهم أوروبا تتراجع بعد أسبوع قوي
لوبن تدعو ناخبي اليسار المتطرف إلى قطع الطريق أمام إيمانويل ماكرون
الصين تحذر من استخدام القوة ضد كوريا الشمالية
اتهام 6 أشخاص في الدنمارك بالانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي
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