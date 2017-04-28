باريس - أ ش أ

دعت المرشحة الرئاسية لليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن اليوم الجمعة ناخبي اليسار المتطرف إلى قطع الطريق أمام منافسها إيمانويل ماكرون الذي تتوقع مراكز استطلاع الرأي فوزه بنحو 60% من الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في 7 مايو المقبل.

وقالت لوبن – في تسجيل فيديو لمدة أربع دقائق على موقع تويتر – ” أخاطب ناخبي فرنسا الآبية (شعار الحملة الانتخابية لمرشح اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون) لأقول لهم إن اليوم يجب التصدي لإيمانويل ماكرون”.

ودعت لوبن أنصار ميلونشون – الذي حل في المركز الرابع (19%) بالجولة الأولى من الانتخابات – إلى تنحية الخلافات في الوقت الراهن ومعاودة النقاش حول القضايا الجوهرية بعد الانتخابات, وانتقد متحدث باسم ميلونشون دعوة لوبن, واصفا إياها بالمناورات الانتخابية الصغيرة وغير اللائقة, داعيا إلى عدم الانسياق وراء أسلوبها المخادع.